Megaleilão Nelore CFM venderá 1.000 touros avaliados a campo e prontos para a estação de monta

(Foto:Reprodução)-O contínuo aumento de produtividade da pecuária é essencial para o Brasil expandir a produção de carne bovina e aprimorar sua qualidade. “A genética comprovadamente superior é imprescindível, pois representa mais bezerros de qualidade, aumento do ganho de peso, diminuição da idade de abate e melhor carcaça”, explica Tamires Miranda Neto, gerente de pecuária da Agro-Pecuária CFM.

A CFM faz a sua parte e coloca à disposição do mercado 1.000 touros Nelore CEIP no Megaleilão Nelore CFM 2019, nos dias 08 e 09 de agosto. No dia 8 de agosto, serão ofertados os 450 melhores reprodutores da safra 2017, no Recinto Anísio Haddad (Rod BR 153, Km 71), em São José do Rio Preto (SP). No dia 9 de agosto, mais 550 reprodutores, também nascidos em 2017, serão vendidos na Megaloja nas Fazendas São Francisco (Magda, SP) e Lageado (Aquidauana, MS).

“Todos os Touros Nelore CFM são avaliados desde o nascimento, criados e recriados a pasto, com genética superior certificada pelo CEIP – Certificado Especial de Identificação e Produção, concedido pelo Ministério da Agricultura. Só recebem CEIP os animais comprovadamente superiores, selecionados por meio de avaliação genética rígida conduzida por geneticistas da USP Pirassununga. Além da chancela do CEIP, os touros ofertados no Megaleilão contam com exame andrológico e estarão prontos para trabalhar na próxima estação de monta.

As condições comerciais do Megaleilão Nelore CFM 2019 (dia 08 de agosto) são especiais: pagamento em 14 parcelas, comissões de compra reduzidas de acordo com o volume de touros adquiridos, podendo chegar a zero, e descontos progressivos nas baterias de touros. Na Megaloja (dia 09 de agosto), os preços são tabelados, divididos em 7 parcelas sem juros e sem pagamento de comissão à leiloeira.

O Megaleilão Nelore CFM 2019 também oferece condições especiais para frete. “Na compra de cargas fechadas de touros (16 ou 24 animais), o frete rodoviário é gratuito para todo o País”, informa Neto. A CFM também oferece frete grátis para qualquer quantidade de touros em nove pontos de entrega: Magda (SP), Guarapuava (PR), Aquidauana (MS), Gurupi (TO), Goianésia (GO), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO), Montes Claros (MG) e Correntina (BA). Para o Estado do Pará, a CFM levará, sem custo adicional ao comprador, a partir de 8 touros para os pontos de entrega em Novo Progresso (PA) e Redenção (PA).

Mais informações: www.agrocfm.com.br e telefones (17) 3214-8700 e (17) 99775-3618 e pelo e-mail faleconosco@agrocfm.com.br

