Menina de 11 anos é estuprada pelo padrasto no Amazonas; mãe omitiu abusos

Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus/AM – Uma menina de apenas 11 anos foi estuprada pelo padrasto em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas. A mãe da menina, também investigada, omitiu os abusos.

De acordo com a Polícia Civil, o casal de 36 e 50 anos foi preso na terça-feira (30) no município. Conforme a delegada Maria Roselane de Abreu, titular da 52ª DIP, as investigações seguem em andamento para saber exatamente quando o crime ocorreu, e se a vítima foi abusada mais de uma vez.

“Tudo leva a crer que a criança era abusada pelo padrasto, e a mãe sabia, mas se omitia. A criança morava com os suspeitos, e para fazermos o depoimento especial dela, era necessário que o casal estivesse longe para não macular ou influenciar o depoimento”, informou a delegada.

Com base nisso foi representada à Justiça pela prisão temporária deles, a fim de que não atrapalhasse as investigações que estão em andamento. A ordem judicial foi decretada, e o casal foi preso na casa onde moravam no bairro José Carlos Mestrinho, naquele município.

“A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar para acompanhamento pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)”, relatou a autoridade policial.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/02/2024/08:34:51

