Publicação Nº 094/2024 – Adelaide de Camargo/FAZENDA DO ABACATE

Adelaide de Camargo , CPF: 676.044.712-34, proprietária do imóvel rural denominado de FAZENDA DO ABACATE , localizada na Rodovia BR 163, KM 1006,5 – margem direita, sentido Cuiabá-Santarém, município de Novo Progresso, torna público que recebeu da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR nº 011/2024, para a atividade de CULTURAS DE CICLOS CURTOS.

