Menina de 14 anos sofre queimaduras graves em acidente domésticos em Novo Progresso

Maria Fernanda, de 14 anos, teve queimadura de 2º grau nas duas pernas, no ultimo domingo dia 30 de abril de 2023.

No domingo,30 de abril de 2023, um acidente doméstico mudou a vida de uma família de Novo Progresso.

Maria Fernanda, de 14 anos, teve as duas pernas com queimadura de 2º grau, após ajudar a mãe em casa, ao colocar fogo em entulhos.

Conforme relatos da Mãe, a adolescente de 14 anos, estava ajudando, na limpeza de entulhos, quando o fogo fez explodir um amortecedor de veículo que estava queimando com o entulho, o óleo atingiu a vítima, provocando queimadura de 2º grau nas duas pernas.

A mãe de Maria Fernanda, trabalha em um posto de Combustível, ela tem três filhos, esta afastada para cuidar da filha que teve as pernas queimadas.

Gislaine, pede ajuda para cuidar da filha, quem puder ajudar pode fazer um Pix chave, 93 98437 4573, também pode entrar em contato pelo mesmo telefone.

Maria Fernanda, de 14 anos, ficou internada no hospital municipal por três dias, agora está em casa recebendo os cuidados necessários para sua recuperação. Conforme informação da mãe, vai ser preciso mais de três meses para que ela apresente melhoras.

Veja, abaixo, como prevenir esses acidentes:

Na cozinha

– Mantenha as crianças longe do fogão, principalmente durante o preparo das refeições

– Cozinhe sempre nas bocas de trás do fogão e com os cabos da panela virados para dentro

– Não cozinhe ou manipule líquido quentes enquanto estiver com a criança no colo

– Sirva pratos quentes no centro da mesa, longe do alcance das crianças

– Não utilize toalhas compridas ou jogos americanos, que podem ser puxados e, assim, derrubar líquidos e comidas quentes

– Guarde fósforos, velas e líquidos inflamáveis em lugares altos e que possam ser trancados

No banheiro

– Antes do banho, teste a temperatura da água com a mão e certifique-se de que ela não está muito quente

Outros cuidados

– Tire as crianças de perto na hora de passar roupa ou secar o cabelo com secador, por exemplo. Ao terminar, guarde em um lugar longe do alcance dos pequenos

– Mantenha o álcool em um lugar seguro e ao qual as crianças não tenham acesso. Ele é responsável por um grande número de queimaduras

– Evite brinquedos com baterias e tomadas elétricas para menores de 8 anos

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 03/05/2023/15:06:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...