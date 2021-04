Sem agua na torneira – Morador ameaça evacuar na frente do escritório da empresa Águas de Novo Progresso

(foto:Reprodução) – Concessionária disse que devido a uma manutenção emergencial na captação, o abastecimento estaria prejudicado na sexta-feira (23.04), no município.

Ainda conforme nota da empresa o problema de um dia acabou em três dias , causando alvoroço e indignação aos moradores, o problema da falta de agua estendeu-se por todos os bairros da Cidade.

Morador postou nas redes sociais, que se sentir vontade de evacuar vai ser na frente do escritório da empresa para eles ver como é bom. Veja postagem abaixo

Água só retornou no fim da tarde de sábado, moradores reclamaram nas redes sociais, o descaso.

Moradores da cidade de Novo Progresso, reclamaram da falta de água nas torneiras. Eles já reclamaram diversas vezes, mas a solução nunca chega. De acordo com as postagens, foi preciso improviso e criatividade para dar conta das tarefas diárias e fazer comida.

Conforme as postagens nas redes sociais a empresa emitiu nota no dia (23) data do desabastecimento e não houve tempo de fazer reserva (estoque) , ficaram sem agua nas torneiras repentinamente.

Segundo a dona de casa Maria, moradora do bairro Tom Alegria a água volta por três dias e depois volta a sumir. “Completei um ano que estou aqui e desde o dia que cheguei aqui é esse perrengue com a falta de água”, desabafa a moradora.

A indignação na maioria dos casos o escritório da empresa “Aguas de Novo Progresso” esta fechado diante a pandemia, e os atendimentos virtuais não funcionam, como deveria.

“Cortam a água de uma hora para a outra, falam que está em reparo. Nós não sabemos a verdade”, diz.

Alguns moradores encontraram como solução a utilização da água da chuva para realizar os serviços de casa e outras necessidades pessoais.

“Uso para lavar a louça, tomar banho, limpar alguma coisa, para dar descarga. Até para fazer comida”, conta a dona de casa, mãe de três filhos. “As crianças sujam muito, então não tem como limpar alguma coisa sem água”, desabafa.

Essa não é a primeira vez que o Jornal Folha do Progresso mostra as falhas no abastecimento de água na cidade. Desde 2016 já foram várias reportagens com reclamações de moradores de diversos bairros da cidade de Novo Progresso.

Além da falta de água, os moradores reclamam que não têm uma resposta que justifique o problema.

“Eu não tenho uma conta atrasada aqui. Deixo de comprar outras coisas para cumprir com o meu compromisso. A gente paga e quase não usa porque não tem”, desabafa internauta sobre a situação.

COMUNICADO DE DESABASTECIMENTO EM NOVO PROGRESSO

A Águas de Novo Progresso informa que, devido a uma manutenção emergencial na captação, o abastecimento será prejudicado nesta sexta-feira (23.04), no município.

Técnicos da empresa já atuam nos reparos e a previsão é que o fornecimento de água seja gradativamente normalizado a partir das 12h00.

A Águas de Novo Progresso pede a compreensão pelo transtorno e orienta que a água dos reservatórios internos e caixas d’água seja utilizada principalmente para atividades essenciais.

Para mais informações a Águas de Novo Progresso está à disposição pelo atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo e celular), via WhatsApp pelo número (66) 99724-2963 ou pelo Águas App.

