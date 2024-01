Menina raptada no Paraná estava em casa de acolhimento desde o nascimento a mãe biológica é a principal suspeita

A pequena Ágata Sofia Saraiva, menina de 3 anos que foi raptada na tarde de quinta-feira (11), em Cascavel, no oeste do Paraná, foi encaminhada para uma casa de acolhimento desde os primeiros dias de vida. A informação foi confirmada pelo Secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi.

Conforme o secretário, Ágata foi encaminhada para casa de acolhimento por motivos de proteção, porém, o motivo segue em sigilo.

A mãe era adolescente quando engravidou da pequena e também foi encaminhada para o acolhimento quando criança, de acordo com as palavras de Moreschi.

A pequena desapareceu na tarde de quinta. A princípio, o portão da casa de acolhimento estava aberto, quando um carro parou em frente ao local. Em seguida, a criança foi colocada dentro do veículo, segundo a Guarda Municipal.

O carro foi encontrado na madrugada desta sexta (12) e conforme a Polícia Militar, pertence ao namorado da mãe.

A mãe biológica de Ágata Sofia Saraiva, suspeita de raptar a filha de três anos, também passou por uma casa de acolhimento do município de Cascavel, no Oeste do Paraná. A informação é do Secretário de Assistência Social de Cascavel, Hudson Márcio Moreschi Júnior, que deu entrevista para a RICtv nesta sexta-feira (12).

De acordo com o secretário, a mãe biológica de Ágata é uma jovem, de cerca de 19 anos. Quando a menina nasceu, a mãe ainda era adolescente e Ágata foi levada para uma casa de acolhimento por determinação judicial. Segundo Hudson, a mãe biológica de Ágata foi uma criança acolhida, tem histórico de uso de drogas e álcool, e era acompanhada pelo município.

As casas de acolhimento da Prefeitura são destinadas para crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, que tiveram os direitos violados – seja por violência física, psicológica, abuso sexual, negligência ou necessidade de proteção. Atualmente, cerca de 200 crianças e adolescentes são acolhidas em Cascavel.

