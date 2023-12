Menino de 10 anos morre eletrocutado com pisca-pisca de Natal

Ele estava internado na UTI, mas não resistiu aos ferimentos.

Na madrugada de sábado (2), um menino de apenas 10 anos, identificado como Augusto Bonato, morreu após sofrer uma descarga elétrica de um pisca-pisca de Natal. O acidente aconteceu na cidade de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O acidente ocorreu na noite da última quinta-feira (30), quando a família estava instalando os enfeites de Natal na residência. Augusto foi encontrado inconsciente pelo pai, que o levou às pressas para o Hospital Evangélico, em Curitiba.

O menino foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de sábado.

A mãe de Augusto, Eliane Bonato, lamentou a morte do filho nas redes sociais. “Meu menino nos deixou. Coração dilacerado com tamanha dor. Sem palavras para expressar tanta dor. Segue seu caminho junto de Deus meu filho. Menino que só deixou alegrias, momentos inesquecíveis. Amarei para sempre”, escreveu.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2023/13:26:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...