Menino de 9 anos é morto baleado por atiradores que tentavam matar rival em Macapá

O menino chegou a ser socorrido para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Marabaixo, mas não resistiu e faleceu no local.

Ainda segundo o Ciodes, a Polícia Militar (PM) apurou no local com testemunhas que dois homens tentaram atirar contra um homem, mas eles erraram o alvo e atingiram Yalisson. A dupla conseguiu fugir.

Esse homicídio é o segundo em menos de uma semana em que vitima uma criança, no Amapá. Na quarta-feira (15), em Santana, na 17 quilômetros da capital, Ana Júlia foi morta com um tiro na cabeça. O atirador declarou à polícia que o alvo era um homem. A Justiça decretou a preventiva de dois presos pelo crime.

(Foto:Reprodução) – Um menino de 9 anos, identificado inicialmente como Yalisson, foi morto com um tiro no tórax, na noite de domingo (19), na Zona Oeste de Macapá.

