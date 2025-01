Menino de 4 anos se perde no mato e é resgatado em Goiás

O menino desapareceu por volta de 19h de sabádo | Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar de Goiás

O menino desapareceu por volta de 19h de sábado, passou a noite sozinho no mato e foi encontrado após amplo trabalho da corporação.

Um menino de 4 anos desapareceu por volta das 19h deste sábado (18) em um pesque-pague, no município de Campestre de Goiás. Ele passou a noite no mato e só foi encontrado no início da tarde deste domingo (19/1) após trabalho árduo dos militares do Corpo de Bombeiros de Trindade (GO).

Segundo informações do capitão Marcos de Jesus Borges Peres, diversas equipes de busca atuaram no resgate, incluindo a equipes de cães e mergulho do Bopar-Goiânia.

Equipes náuticas trabalharam durante a madrugada, até às 3h, para tentar achar a criança. Depois da atuação, descartaram o afogamento.

Na manhã deste domingo (19), as buscas terrestres foram reiniciadas. A guarnição de cães delimitou três áreas de interesses e trabalhou com um binômio e auxiliares em cada uma dessas áreas.

No fim da manhã, após trabalho minucioso de todas as guarnições e também do uso de drone, em uma distância em linha reta do ponto inicial de cerca de 1 km dentro de um dos quadrantes delimitados, a criança foi encontrada pelas equipes dos bombeiros em uma área de pasto, próximo a um rebanho bovino.

A direção foi indicada pela cadela Mera, do grupamento de cães. Ao ser encontrada, a criança estava orientada, em pé, na área de pasto e sem apresentar lesões. Após os primeiros atendimentos, o menino foi encaminhado para uma unidade de saúde por precaução.

Fonte: Manoela Alcântara/Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2025/19:56:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...