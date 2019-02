Operação cumpre 579 mandados de busca e apreensão; segundo a pasta, cem pessoas foram detidas até agora

Ministério da Segurança Pública realiza operação contra pedofilia em 24 Estados e DF

Presos chegam ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo Foto: Felipe Rau/ Estadão

O ministério informou que, durante as buscas, policiais identificaram imagens que configuram os crime de exploração sexual contra crianças e adolescentes e, nestes casos, os responsáveis são presos em flagrante.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com base em indícios coletados em ambientes virtuais.

As informações obtidas durante quatro meses foram repassadas às Polícias Civis – em especial delegacias de proteção à criança e ao adolescente, e repressão a crimes informáticos – que instauraram inquéritos e solicitaram aos juízes locais a expedição dos mandados.

