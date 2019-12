Ministro do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto, tem reunião com governadores do Norte em Belém

Primeiro compromisso do ministro foi um almoço com Helder Barbalho e outros governadores e vice-governadores da região norte.

Ministro do desenvolvimento regional em reunião com governadores de estados da região Norte — Foto: Bruno Cecim

O ministro do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto se reuniu em um almoço com o governador do Pará, Helder Barbalho nesta segunda-feira (16). Outras governadores e vice governadores da região norte também participaram da reunião. Na ocasião, o ministro recebeu o título de ‘Cidadão do Pará’.

O primeiro compromisso da agenda do ministro é presidir a reunião ordinária do Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A reunião foi organizada para debater os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA).

Por G1 PA — Belém

16/12/2019 17h32

