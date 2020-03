‘Miss presidiária’ procurada pela Justiça é presa em casa de bronzeamento em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a prisão, Fabiana participou de um concurso de beleza realizado no âmbito do sistema prisional de Mato Grosso do Sul e saiu vencedora, sendo condecorada como “Miss presidiária”. Já em Rondônia, a miss foi julgada e condenada por furto qualificado e associação criminosa na cidade de Cacoal.Nesta terça, em diligências os policiais civis localizaram a mulher numa casa especializada em bronzeamento. Fabiana foi encaminhada a sede a Polinter e em seguida encaminhada a audiência de custódia.

De acordo com a Gerência Estadual de Polinter e Capturas (GEPOL) da Polícia Civil de Mato Grosso, Fabiana Garcia Verão, de 31 anos, estava com a prisão decretada pela 1ª Vara Criminal de Cacoal.

