Modelo e estilista é morta com tiro no rosto no bairro Parangaba

Nayara Mara Costa Araújo, de 32 anos, saía de uma loja de confecção, onde foi atacada no momento em que entrava no carro.

A modelo e estilista Nayara Mara Costa Araújo, de 32 anos, foi assassinada na rua Roquete Pinto, no bairro Parangaba, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 14.

A vítima havia estacionado o veículo em frente a uma loja de confecção, onde entrou no estabelecimento e quando voltou para o veículo foi abordada por dois homens em um automóvel cinza. A modelo foi atingida por um tiro no rosto e morreu no local. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima.

O veículo que pode ter sido usado no crime foi abandonado e apreendido. O POVO Online apurou que o carro da vítima também foi capturado e encaminhado ao 5º Distrito Policial (Parangaba). O Secretário da Segurança do Ceará, André Costa, determinou, além das equipes envolvidas no caso, como a Divisão de Homicídios e delegacia da área, mais um grupo para ajudar nas investigações.

Os levantamentos preliminares apontam para a linha de investigação relacionada ao crime de latrocínio (roubo seguido de morte), no entanto o caso segue em apuração e no decorrer das investigações outras linhas podem surgir.

Nayana era cearense, nascida em Fortaleza. Formada em Moda pela Faculdade Católica e pós graduada pelo Senac, de São Paulo, em Styling e Imagem de Moda. Nas redes sociais ela também cita um estúdio de tatuagem e piercing.

O POVO Online entrou em contato com Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social por meio de email, às 20h12min, e aguarda informações oficiais do órgão sobre o caso.

Por: O Povo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...