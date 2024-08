Modelo Miss Bumbum diz que transou 18 vezes em 12 horas

Modelo revelou ser viciada em sexo | Foto: Reprodução/@musadogoias202/ND

Deborah Gomes revela detalhes de sua vida íntima e como seu vício em sexo impactou relacionamentos e carreira profissional.

A revelação de Naldo Benny sobre a frequência de sua vida sexual com a esposa, Moranguinho, em que ele afirma que transa 37 vezes por semana, gerou grande repercussão nas redes sociais. No entanto, foi a miss bumbum Deborah Gomes que chocou ainda mais os internautas ao compartilhar detalhes surpreendentes de sua vida íntima durante uma entrevista.

Ela, que já se declarou viciada em sexo, Deborah contou que já quebrou o recorde pessoal ao transar 18 vezes em um intervalo de 12 horas. “Não tinha como fazer tudo com a mesma pessoa, porque o homem precisa de um tempo para se recuperar. Então, metade das vezes eu brinquei sozinha, e a outra metade foi com meu namorado. O boy quase morreu, mas deu tudo certo,” revelou.

Durante o bate-papo exclusivo com Splash, Deborah admitiu que esse vício já atrapalhou relacionamentos anteriores, pois seus ex-companheiros não conseguiam acompanhar seu ritmo e procuravam maneiras de escapar. “Eles inventavam de jogar bola e chegavam em casa de madrugada, ou arranjavam outra desculpa para fugir. No fim, eram eles que ficavam com dor de cabeça, não eu. Meus ex-namorados reclamavam muito do meu ritmo até para minha mãe,” contou.

Ela também comentou que não anda desprevenida e nunca deixa passar uma vontade. Deborah revelou que, para evitar constrangimentos, sempre fica atenta aos brinquedos sexuais que carrega no carro. “Eu tenho cinco vibradores dentro do meu carro. Fico até com vergonha quando deixo em um lava-jato, tenho que sair correndo para pegar tudo. Às vezes, meu pai vai entrar no carro, e fico com medo de que ele abra o porta-luvas,” disse.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2024/14:40:55

