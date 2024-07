Morador de Novo Progresso é morto em confronto com a polícia no Mato Grosso

A Polícia Militar foi informada que o suspeito faccionado estava em uma motocicleta preta, em posse de uma arma de fogo e seguia para a festa do Festival Internacional de Pesca. Conforme a denúncia ele ia matar um rapaz, que seria membro de uma facção rival. Equipes se mobilizaram, fizeram uma barreira na rotatória do Bairro Dner, até que ele foi identificado no trajeto. Ele não respeitou a barreira e fugiu. Começou uma perseguição na via, com sinais luminosos e sonos, mas o suspeito ainda assim continuou em fuga. Um dos policiais atirou contra o faccionado, que caiu no solo. Mesmo ferido, tentou sacar novamente a arma, até que foi rendido. Baleado, foi encaminhado para o Hospital Regional, mas acabou morrendo. Caso é investigado.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso apurou que familiares estão no Mato Grosso , acompanhando o caso, e questiona a versão da Policia Militar.

Membro de facção morre em confronto com a polícia de Cáceres no Mato Grosso.

Não temos informações sobre o velório e sepultamento.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações Matogrossense Noticias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/07:40:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com