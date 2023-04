Moradores ‘comemoram’ 14 anos de abandono de bairro com café da manhã em Altamira

(Foto:Reprodução) – Na mesa de café da manhã uma fartura de alimentos. O que parece uma comemoração, na verdade, foi a forma que os moradores encontraram para protestar.

Nilda mora no bairro Paixão de Cristo, em Altamira, sudoeste do Pará, há 9 anos e conta pelo que vem passando desde que reside no local.

“Esse café da manhã é para pedir também para o prefeito melhorias de ruas, água nas torneiras… Pois a maioria das casas são abastecidas pelo carro-pipa, mas até os carros-pipas estão tendo dificuldade. Você sai de um buraco e cai em outro.”, afirma Nilda Santos, Presidente do bairro.

“Uma mulher deu à luz em uma rede, porque ligou para o SAMU e Corpo de Bombeiros, os carros cairam em uma rua e não tinham como passar. Hoje pedimos socorro.”

Segundo os moradores, cerca de 3 mil famílias moram no bairro Paixão de Cristo, o café da manhã foi como uma forma de protesto pela situação atual da comunidade. Além da situação das ruas, acordo com eles, existem outras problemáticas.

“Estamos sem condições de trafegabilidade e sem água. Em relação à água, a gente tem clamado, pois os moradores sofrem com falta de água. Nossas crianças estão com dificuldades de ir às escolas, por conta da lama, aqui, é só promessas e nunca fazem nada. Estamos pacificamente, como forma de protesto, não é para denegrir a imagem de ninguém, e sim, para cobrar os nossos direitos.”, conta o morador Ronaldo de Jesus.

Buracos, crateras, lama e revolta. Um café da manhã que marca mais uma vez uma tentativa de conseguir condições básicas de infraestrutura, com a problemática, durante o período chuvoso a situação fica ainda mais crítica e prejudica até mesmo os estudantes.

Resposta prefeitura de Altamira

A prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria de Viação, Obras e Infraestrutura (Semovi) informou que “uma equipe técnica já realizou visitas em diversas ruas do referido bairro, a fim de identificar quais as necessidades urgentes, como drenagem e asfalto. A Semovi informa, ainda, que, enquanto obras maiores não são iniciadas devido ao período de chuvas intensas, a Secretaria mantém agentes municipais destacados para a realização de manutenções pontuais.”

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do MARINALDO BARROS/confirmanoticia em 13/2023/17:36:27

