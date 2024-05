Moradores de cidade no Marajó protestam após suspeito de estuprar aluno ganhar direito à prisão domiciliar

População de Muaná protesta após prisão domiciliar de homem suspeito de estupro. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Carregando cartazes e balões promovendo barulho com apitos e buzinas, a população percorreu principais ruas da cidade de Muaná.

Moradores da cidade de Muaná, no Marajó, no Pará, protestaram neste último sábado (18) cobrando justiça e maior proteção às crianças e adolescentes após um estudante de 11 anos ser estuprado dentro de uma escola.

No dia 15 de maio, o juiz Luiz Trindade Júnior, do Tribunal de Justiça do Pará, atendeu um pedido da defesa de um suspeito pelo crime e permitiu que o homem respondesse ao andamento do processo em prisão domiciliar. Promotoria de Justiça de Muaná disse que vai recorrer.

Os moradores começaram a se concentrar desde as 17h em frente de uma escola na cidade. Os manifestantes vestiam camisas brancas ou laranjas – mês de conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil.

Carregando cartazes e balões promovendo barulho com apitos e buzinas, a população percorreu as principais ruas da cidade, entoando gritos por justiça contra o crime.

“Não queremos pedidos de desculpas, queremos justiça” e “Isso precisa acabar, queremos justiça” eram algumas das frases carregadas pelos manifestantes em cartazes.

Em nota, a Prefeitura de Muaná informou que após tomar “conhecimento do ocorrido em razão da prisão do investigado nas dependências da escola municipal, a administração realizou o afastamento imediato do servidor, bem como está contribuindo de todas as formas legais possíveis com as investigações policiais”.

Prisão domiciliar

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) informou na quinta-feira (16) que vai recorrer da decisão da Justiça que converteu a prisão preventiva para prisão domiciliar de um professor suspeito de estuprar o aluno.

O juiz Luiz Trindade Júnior, do Tribunal de Justiça do Pará, atendeu um pedido da defesa do suspeito e liberou que o homem cumpra a prisão domiciliar na cidade de Abaetetuba, no nordeste do estado.

Após a medida, a Promotoria de Justiça de Muaná, no Marajó, através do promotor Luiz Gustavo da Luz Quadros, disse que entrará com um recurso contra a decisão do juiz Luiz Trindade Júnior.

Estupro dentro da sala de aula

Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 26 de abril dentro da escola. O criminoso ficou sozinho com a vítima durante a realização de uma prova, após todos os demais alunos terem terminado o exame.

A criança resolveu pedir ajuda para o professor em uma questão, quando o suspeito solicitou uma recompensa. O homem abaixou sua roupa e a da criança e cometeu o abuso e ainda exigiu da vítima segredo sobre o ocorrido.

A vítima de 11 anos mudou de comportamento e os pais procuram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, onde houve a escuta especializada e encaminhamento para exame sexológico.

A criança foi encaminhada para realização de Exame Sexológico no Instituto de Medicina e Odontologia Legal, “Renato Chaves”, cujo o laudo constatou a materialidade do delito

O professor foi preso por estupro de vulnerável no dia 8 de maio após pedido da polícia e parecer favorável do Ministério Público. O pedido de prisão preventiva foi atendido pelo juiz Luiz Trindade Júnior.

