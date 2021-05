Mortes em creche de Saudades, SC: o que se sabe e o que falta saber

(Foto:Reprodução/G1) – Possível motivação do ataque ainda é investigada pela Polícia Civil.Todas as vítimas receberam, ao menos, 5 golpes de facão, segundo IGP.

Veja o que se sabe e o que ainda falta saber sobre as cinco mortes na escola infantil em Saudades, no Oeste Catarinense, após um jovem invadir o local com duas facas e matar três crianças e duas funcionárias:

Quando ocorreu o crime?

O que se sabe sobre a dinâmica do crime?

Quantas pessoas ficaram feridas?

Qual a motivação do crime?

O suspeito foi encontrado?

O que se sabe sobre o suspeito?

Crime ocorreu em uma creche no município de Saudades, no Oeste catarinense — Foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

O crime ocorreu durante a manhã de terça-feira (4). De acordo com o 2º Batalhão da PM de Chapecó, que prestou apoio à ocorrência, a corporação começou a receber várias ligações de moradores e funcionários pedindo socorro às 10h35.

Arma que foi apreendida e irá passar por perícia no IGP — Foto: Jornal e TV A Sua Voz/Reprodução

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Jerônimo Ferreira, o autor levou duas facas para a creche, mas só uma foi utilizada. Ele havia comprado os objetos havia pouco tempo.

A primeira pessoa que o assassino atacou foi a professora Keli Adriane Aniecevski. Mesmo ferida, ela correu para uma sala, onde estavam quatro crianças e a agente educativa Mirla Renner, de 20 anos.

O homem chegou até a sala e continuou os ataques, matando Keli e três crianças. Mirla chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Todas as vítimas foram atingidas com, pelo menos, cinco golpes de facão.

Creche em Saudades onde três crianças e duas funcionárias foram mortas — Foto: Fernanda Moro/NSC TV

O assassino tentou entrar em todas as salas da creche, mas professoras conseguiram se trancar e proteger as crianças.

A ajuda dos vizinhos foi fundamental para conter o autor e prestar primeiros socorros. Após ferir as vítimas, ele golpeou o próprio corpo. Ele foi preso e está internado.

Quantas pessoas ficaram feridas?

O ataque deixou cinco mortos, três crianças e duas funcionárias, além de um menino de 1 ano e 8 meses ferido. Saiba quem são as vítimas. O autor dos ataques também se feriu, passou por cirurgia foi internado em estado grave na UTI.

Keli Adriane Aniecevski e Mirla Renner morreram uma escola infantil de Saudades (SC), após um ataque à faca nesta terça-feira (4) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Qual a motivação do crime?

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime ainda terá que ser esclarecida. Como o suspeito está internado, o delegado não conseguiu tomar o depoimento dele.

“Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no ponto do porquê, mas queremos prevenir ações futuras. Tentar entender. O computador do autor foi apreendido e passará por perícia”, disse o delegado.

A Polícia Civil quer traçar um perfil do jovem, que mora em Saudades. “O rapaz era problemático. Pessoas próximas a ele me relataram que ele vinha enfrentando bullying na escola, vinha maltratando alguns animais. Era muito introspectivo”.

“Ele tinha alguns problemas dentro de casa, não queria ir mais para escola. A família é humilde, sem conhecimento de que precisava falar com esse jovem, que enfrentava problema psicológico”, completou o delegado. “Quero ver o que ele vai contar, para poder juntar peças de investigação com a versão dele para tentar entender a motivação desse crime”, continuou.

O suspeito foi encontrado?

Após o crime, o suspeito foi contido por vizinhos, que ouviram os gritos, até a chegada da polícia, que prendeu o homem. O jovem estava ferido e foi encaminhado para o Hospital de Pinhalzinho. Depois disso, foi transferido com escolta policial para o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. As duas unidades ficam na região Oeste de Santa Catarina.

O que se sabe sobre o suspeito?

Segundo o delegado, o autor, que é morador de Saudades, estava no ensino médio, trabalha em uma empresa de produção de roupas e guardava dinheiro desse emprego. A polícia encontrou R$ 11 mil na casa dele. Os pais dele foram ouvidos na casa da família, onde moram o jovem, os pais, uma irmã e uma avó.

“Pais e irmã disseram que ele era mais quietão, não saía com ninguém, não tinha celular. Tinha se afastado dos poucos amigos”, relatou o delegado.

Hospital onde autor foi internado recebe escolta policial — Foto: Jornal e TV A Sua Voz

