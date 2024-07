Motociclista escapa por pouco de acidente com linha de cerol em Itaituba PA

Foto: Reprodução | Alerta para os perigos do cerol e a importância da prevenção nas vias públicas.

No último domingo, dia 07, por volta das 15h, um mototaxista passou por um momento de susto ao se deparar com uma linha de cerol enquanto trafegava pelo bairro Buriti em Itaituba, no sudoeste do Pará.

O profissional relatou que, ao avistar a linha, conseguiu frear a moto a tempo, evitando um acidente mais grave. Apesar disso, sofreu um corte superficial no pescoço. Felizmente, conseguiu evitar uma tragédia de maiores proporções.

Esse incidente serve como um alerta para os perigos do cerol, uma mistura cortante utilizada em linhas de pipa. É crucial que as autoridades e a comunidade estejam atentas para coibir o uso irresponsável dessa substância, visando a segurança de todos os usuários das vias públicas.

Fonte: Tapajos em destaque e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/113:21:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...