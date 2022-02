Motorista de aplicativo fica ferido após carro ser crivado por tiros em Marituba – (Foto:Reprodução/Redes sociais)

Um tiroteio foi registrado por volta de 18h desta terça-feira, 22, na Estrada da Pirelli, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. (A informação é do Roma News)

De acordo com informações do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), o motorista de aplicativo, Joemerson Rafael Santos Brito, passou pelo local quando seu veículo foi crivado de bala. A vítima foi atingida no braço e encaminhada para Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) sem risco de morrer.

Até o momento não se sabe o motivo do crime. Os militares tentaram conversar com os moradores para saber o que aconteceu, mas ninguém quis falar nada.

A PM tentou encontrar o autor dos disparos, que ainda não foi identificado, no entanto, não foi possível localizá-lo. A Polícia investiga o caso.

Jornal Folha do Progresso em 23/02/2022/16:14:50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...