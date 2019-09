Motorista é morto a tiros em Paragominas

O motorista Elisson Neves da Silva, de 35 anos, foi encontrado morto na madrugada do último domingo (8), no município de Paragominas, no sudeste paraense. O corpo dele foi achado na rua Monte Líbano, distante poucos metros de sua residência, por moradores da localidade.

Os detalhes do crime ainda são desconhecidos para a Polícia Civil, que investiga o caso. O motorista, segundo informações de familiares, havia saído de casa para realizar um teste para uma vaga de emprego. No trajeto, em uma praça no centro do município, ele teria se envolvido e uma confusão. Ele teria sido assassinado enquanto retornava para sua casa, às proximidades de uma serraria. Dois assassinos, conforme relatos de testemunhas, teriam chegado ao local em uma motocicleta. Um deles, armado, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o motorista. Os criminosos fugiram em seguida.

Testemunhas disseram que ouviram o barulho dos tiros, mas quando chegaram ao local, já encontraram o motorista morto. Ele estava em uma motocicleta e levava consigo uma mochila e dinheiro, mas nenhum pertence foi levado pelos criminosos.

A Polícia tenta identificar os suspeitos do assassinato e desvendar as motivações do crime.