Motorista morre após carro capotar na rodovia Transamazônica

(Foto:Reprodução) – Suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do carro, quando saiu da pista e capotou. Carona ficou ferido.

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na região de Altamira, no sudoeste no Pará, na rodovia Transamazônica. O carro que eles estavam capotou na quarta-feira (26).

A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do carro, quando saiu da pista e capotou.

O motorista, identificado como Agamenon Vieira, foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. O carona foi socorrido e levado ferido para o hospital de Medicilância. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/16:22:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...