Motorista morre após perder o controle de veículo e derrubar poste de energia, em Itaituba (PA)

A suspeita é que o motorista – João Carlos Corrêa – tenha tido um mal súbito. Veículo ficou bastante destruído.

Um motorista, identificado como João Carlos Corrêa, morreu após perder o controle da direção e colidir contra um poste de energia, no Bairro da Floresta, em Itaituba, no Sudoeste do Pará. O fato ocorreu na 12ª rua, por volta das 12h desta segunda-feira (29).

De acordo com informações, o motorista conduzia uma caminhonete modelo D20, no sentido Av. Transgalego, quando colidiu contra o poste, que ficou totalmente destruído e deixou parte da fiação elétrica arriada sobre o automóvel e outra espalhada no chão. A suspeita é que ele tenha tido um mal súbito, ocasionando o acidente fatal.

“… É suspeito que ele passou mal dirigindo. Pode ter sido um infarto ou alguma coisa, e ele perdeu o controle do carro e derrubou o poste aqui da casa do vizinho. Aí, acionaram os bombeiros. Os bombeiros tiraram ele do carro e tão fazendo o atendimento aqui. Poste tá caído. Um monte de fio de eletricidade no chão”, disse uma testemunha anônima.

Após o fato, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima, que, de acordo com relatos, ainda chegou a ser colocada na ambulância para ser conduzida ao hospital.

A Polícia Militar foi acionada e prestou apoio a equipe no isolamento do local. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Imagem: Veículo destruiu o poste de energia e ficou bastante danificado /reprodução

Fonte:Portal Plantão 24horas News/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/17:49:31

