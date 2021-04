Motorista morre preso nas ferragens após acidente entre duas carretas na rodovia BR 163 em Trairão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O trânsito ficou em meia pista, via rádio de comunicação os motoristas pediam cautela para quem seguia no trecho.

Motoristas ajudaram no resgate das vítimas, um dos motoristas presos nas ferragens morreu, outro foi resgatado com vida e encaminhado para hospital de trairão.

O acidente aconteceu no final da tarde desta terça (13) em uma curva da rodovia BR 163 uma carreta seguia sentido Novo Progresso a Miritituba outra sentido contrário, a causa do acidente ainda não foi revelada.

(Foto:Adelar Belling via whatsApp) – Um motorista morreu preso nas ferragens após um acidente entre duas carretas na BR-163, ente o distrito de Caracol e a cidade de Trairão na tarde desta terça-feira (13). A cabine de um dos veículos foi destruída com o impacto da batida.

