Servidores federais estão trocando vacina por ouro

Mais de 26,7 mil índios habitam a região em cerca de 360 aldeias (Foto| Reprodução)

Uma associação de indígenas de Roraima está acusando funcionários do Ministério da Saúde de vacinarem garimpeiros da região em troca de ouro extraído ilegalmente de reservas ambientais.

A Hutukura Associação Yanomami enviou um ofício ao órgão federal para que o ministério tome uma providência em relação ao caso. Segundo a associação, uma enfermeira da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), estaria trocando vacinas destinadas para os indígenas com os garimpeiros que exploram a terra.

Os casos ocorrem desde janeiro, de acordo com a denúncia. Os indígenas afirmam que denunciam os casos desde o início, mas que até o momento nenhuma atitude foi tomada pelas autoridades do Estado.

“Essas informações são verdadeiras, passadas pelas lideranças desses locais. Nessas regiões é bem comum a troca de materiais por ouro, como remédios, e infelizmente, às vezes esses profissionais acabam se deixando levar”, afirmou Kopenawa.

“É comum a queixa por parte dos Yanomami de que o materiais e medicamentos destinados à saúde indígena estão sendo desviados para atendimento aos garimpeiros. Em julho de 2020, já havia sido encaminhado aos órgãos aqui endereçados o depoimento de uma Yanomami da comunidade de Kayanau queixando-se da piora no estado da saúde em sua comunidade e mencionando o desvio de medicamentos por um funcionário do DSEI-Y que atendia no polo base local”, diz trecho do ofício encaminhado ao MPF e à Sesai.

“É inadmissível que, em meio à insistente piora nos índices de saúde das comunidades indígenas da Terra Indígena Yanomami e em plena pandemia da Covid-19, o órgão responsável pelo atendimento da saúde indígena tenha seus recursos desviados para atendimento de não indígenas que trabalham no garimpo ilegal”, crítica a associação.

A Terra Yanomami é a maior reserva indígena do Brasil e fica entre os estados de Roraima e Amazonas e também abrange boa parte da fronteira com a Venezuela. Mais de 26,7 mil índios habitam a região em cerca de 360 aldeias. A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros atuam ilegalmente no território.

