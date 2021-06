Motorista perde controle de carro e invade casa em Altamira

Acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira, 11. (Foto:Reprodução G1)

Uma caminhonete colidiu contra uma casa em Altamira, no sudoeste do Pará. O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (11). Não houve feridos.

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo em um cruzamento e bateu de frente no imóvel. No carro havia dois ocupantes, que foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

Ainda segundo testemunhas, eles estariam com sinais de embriaguez e um deles teria agredido um repórter cinematográfico que estava filmando o acidente.

Por volta de 7h, um guincho fez a retirada do veículo do local.

Por G1 PA — Belém

11/06/2021 07h15

