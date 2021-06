Ônibus transportando grupo indígena sofre ataque em Jacareacanga quando tentava viajar para Brasília

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motorista do ônibus registrou um boletim de ocorrência e disse que foi ameaçado. O Ministério Público Federal pediu à polícia rodoviária federal e à força nacional de segurança pública escolta e proteção policial para que lideranças do povo Munduruku possam se deslocar de Jacareacanga até Brasília.Além disso, foi enviada uma petição à Justiça Federal em Itaituba, em que o MPF pede que seja garantida a escolta a participação das lideranças nas reuniões e manifestações marcadas na capital federal.

Um grupo de indígenas contrários ao garimpo ilegal nas terras Munduruku, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, sofreu um ataque quando tentava viajar para Brasília. Na capital federal, estão previstas reuniões para discutir as invasões de garimpeiros. O ônibus que levaria o grupo ao distrito federal teve os pneus furados por garimpeiros e indígenas que apoiam a mineração ilegal.

You May Also Like