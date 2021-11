Motorista perde controle do carro, capota e atinge outro veículo em Novo Progresso;Vídeo

Acidente aconteceu na avenida Jamanxim, centro. (Fotos:Jornal Folha do Progresso)

Um carro se envolveu em um acidente nesta segunda-feira, 1 de novembro de 2021, na avenida jamanxim centro.

De acordo com testemunhas, a motorista perdeu o controle da direção do veiculo CLIO RENAULT, placa AZG 2346 e passou por cima da rotatória do Garimpeiro, bateu no meio fio e capotou varias vezes ate parar ao bater na traseira de uma camioneta estacionada frente ao Wiscritório conveniência em Novo Progresso.

Câmera flagrou acidente- veiculo voou ao colidir na rotatória do Garimpeiro!

A condutora do carro que capotou teve ferimentos na cabeça e lesões no corpo, foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao hospital Municipal. Populares ajudaram a retirar a mulher do veículo e desviraram o carro.

Segundo o Hospital a mulher é Ana Moreira Pinho Zonner, de 46 anos, esta consciente e falando ela teve Traumatismo crânio encefálico.

