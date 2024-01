Mulher diz não para investida de homem e é agredida com garrafa de vidro em bar

O agressor tentou fugir logo após a garrafada, mas foi contido pelo segurança do espaço.

Uma mulher, identificada como Alice Artigas dos Santos, modelo de 25 anos, ficou ferida na testa e na cabeça após receber uma garrafada em um bar, na Rua Itupava, no Paraná. Conforme depoimento da vítima, ela teria sido agredida após recusar as investidas do agressor.

Em entrevista concedida ao portal Banda B, a modelo relatou que o homem a abordou três vezes. Percebendo o desconforto da vítima, outros clientes do local decidiram intervir, momento este em que a agressão ocorreu.“Eu estava no bar para jantar com uma amiga, foi quando essa pessoa começou com as inconveniências. Deixei bem claro que não queria conversar, mas o tempo todo esse rapaz retornava. Os meninos que estavam ao lado, percebendo a situação chata, vieram falar que estavam comigo. Foi quando ele ficou violento e agressivo, fazendo o arremesso da garrafa, que atingiu a mim e a um dos meninos que me ajudaram”, lamentou.

Após a agressão, o homem tentou fugir, mas foi contigo pelo segurança do local até a chegada dos agentes policiais. Ele assinou a um termo circunstanciado e foi liberado. Já a vítima foi levada ao pronto-socorro por conta do intenso sangramento.Em nota, o Vila Yamon, bar onde ocorreu o caso, confirmou a “situação de vias de fato” envolvendo clientes que estavam no interior do estabelecimento.”De análise das imagens, é possível ver uma agressão iniciada por um cliente em face de outro cliente, ambos do sexo masculino, aparentemente com o uso de uma garrafa, tendo os estilhaços do referido objeto atingido outros clientes que estavam próximos ao local. De qualquer forma, a real apuração do ocorrido e identificação dos envolvidos cabe somente à autoridade policial.Tão logo a situação iniciou, os seguranças da casa agiram de forma rápida para separar os envolvidos, na tentativa de preservar a integridade física não apenas destes, mas de todos os seus clientes.

Cumprindo com o dever que lhe cabia, a direção da casa acionou imediatamente a polícia, a qual compareceu ao local e conduziu os envolvidos para fins de registro da ocorrência e abertura de investigação. Foi também de imediato chamada uma ambulância para prestar atendimento a quem necessitasse.As imagens da câmera de segurança posicionada no local do ocorrido foram preservadas e serão disponibilizadas para a autoridade policial, para possibilitar que esta conduza as investigações e busque penalizar os culpados na forma da lei.

Ressaltamos que a verificação e apuração de qualquer fato ou incidente ocorrido no local é de total interesse do estabelecimento. Neste sentido, desde logo, deixamos claro nosso intuito de colaborar com as informações necessárias, permanecendo a disposição das autoridades para esclarecimentos tão logo seja solicitado”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/10:20:10

