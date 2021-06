Mulher é arremessada em fogueira por amante do marido

A vítima tinha acabado de descobrir traição do marido. O homem a deixou queimar no fogo.

Durante uma festa junina, uma mulher teve partes do corpo queimadas após ser jogada em fogueira pela amante do marido. O crime aconteceu na zona rural de Dom Aquino, Mato Grosso. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima se desentendeu com o marido e a outra mulher. Durante a discussão, descobriu que os dois tinham um relacionamento extraconjugal. Ao confrontar a amante, a mulher a pegou pelos braços e a jogou em uma fogueira.

Segundo os relatos, a esposa gritava por socorro, mas o marido não a ajudou. A mulher teve que ser socorrida por testemunhas, que a levaram até um hospital.

O marido e a amante foram encaminhados para a Central de Flagrantes e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Por:O Liberal

