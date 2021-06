Cinco famosos brasileiros que não largam o poker

O poker está se tornando num dos jogos mais populares do Brasil. O jogador de poker brasileiro é reconhecido em todo o mundo por suas qualidades na mesa de jogo e existem cada vez mais torneios e grandes marcas a operar a nível interno.

Você sabia que tem até uma seleção paraense de poker? É verdade. Em 2019, o veterano Piragibe Ataíde capitaneou um conjunto de seis jogadores de poker paraenses que participaram no Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes. Competindo contra outros times regionais do Brasil, a seleção paraense de poker se qualificou num honroso 15.º lugar.

Mas o poker deixou há muito de ser um jogo à margem da sociedade. Hoje em dia, todos os brasileiros podem jogar poker através da Internet e tem até famoso que não consegue parar de jogar às cartas… São os casos destas cinco celebridades brasileiras, que encontraram no poker um dos seus passatempos favoritos:

Henrique Fogaça

O chef de cozinha Henrique Fogaça ficou famoso depois de ter participado no programa MasterChef, transmitido pela Band. Mas os talentos de Fogaça vão muito para além da culinária: o brasileiro é também um célebre empresário, skatista, motociclista, autor de livros de cozinha e cantor.

Com tanta nota no currículo, é de admirar que Fogaça tenha encontrado o tempo que precisava para se tornar num craque do poker. Mas o chef de Piracicaba costuma participar em torneios de poker organizados no Brasil e parece ter muito talento para as cartas…

Se você deseja seguir o exemplo de Fogaça e aprendeu a dominar seus adversários na mesa de poker, você pode treinar em sites de poker online e aprender mais acerca do esporte. É importante ficar a conhecer termos essenciais do poker, como bet, flop, bluff, turn, ou river antes de começar a jogar. A maior parte dos jovens jogadores de poker do Brasil que se tornaram profissionais começou por jogar online.

Maurren Maggi

Não é possível falar de esportes no feminino sem mencionar Maurren Maggi. A antiga saltadora e velocista brasileira se tornou famosa em 2008, depois de vencer uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Ao longo de sua carreira de grande sucesso, Maggi conseguiu ainda 3 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos.

Uma competidora nata que sabe bem o que é ser uma vencedora, Maggi é uma ávida jogadora de poker. A atleta de São Carlos trocou a pista de esportes pela mesa de jogo e tem se saído muito bem: Maggi não só participa regularmente em competições de poker de São Paulo como se sagrou a grande vencedora do Torneio das Celebridades, um jogo de poker solidário disputado exclusivamente por famosos brasileiros.

Gustavo Kuerten (Guga)

Parece que os atletas brasileiros não conseguem parar de jogar poker… Tal como Marren Maggi, o lendário tenista brasileiro Gustavo Kuerten (mais conhecido por Guga) também já se rendeu ao charme do jogo de cartas. Depois de ter conseguido inúmeras conquistas no ténis, incluindo uma grande classificação em Roland Garros, Guga decidiu tentar sua sorte na mesa de jogo.

Um vencedor é sempre um vencedor, e Guga já demonstrou que a sua habilidade nas cartas não fica nada a dever ao seu talento para o ténis. Em 2018, ele participou num torneio de poker profissional de Balneário Camboriú e acabou por levar uma pequena fortuna para casa. Ao todo foram mais de 54 mil reais, conseguidos graças a boa classificação (quinto lugar).

Otávio Mesquita

O apresentador de TV Otávio Mesquita sempre foi um grande fã do poker, mas ele teve mesmo que se tornar em um expert quando foi convidado para apresentar o programa Poker das Estrelas. Para dominar por completo o jogo, Mesquita teve que treinar com profissionais, ler muitos livros acerca de poker, e interiorizar o complexo jargão de cassino.

O famoso natural de Guarulhos, em São Paulo, acabou por se tornar num especialista do poker em tempo recorde, mas os seus fãs continuam à espera de uma oportunidade para o ver jogar num torneio a sério. Amado um pouco por todo o Brasil, Mesquita é também um grande entusiasta de automobilismo e chegou a competir nas nacionais de turismo como piloto amador.

Vanderlei Luxemburgo

Não é surpresa que os futebolistas brasileiros adorem jogar poker. Basta pensar no craque Neymar, um autêntico obcecado pelo jogo! Mas você sabia que o técnico Vanderlei Luxemburgo também não consegue largar as cartas? Luxemburgo chegou mesmo a jogar duas mesas finais no mesmo dia em 2018, altura em que participou num torneio de poker oficial.

Conhecido por sua grande carreira no futebol brasileiro e por sua passagem pelo Real Madrid, Luxemburgo se encontra atualmente sem clube. O veterano treinador de Nova Iguaçu tem por isso todo o tempo livre de que precisa para voltar a jogar poker de modo competitivo. Para além de ser uma lenda do futebol brasileiro, Luxemburgo também tem vindo a ganhar destaque como youtuber.

