Mulher é atingida por golpe de faca em Uruará

Um vídeo que mostra uma mulher ferida no chão, em de Uruará, sudoeste do Pará, nesta quinta-feira (05), começou a circular nas redes sociais.O caso teria acontecido por volta das 18h no centro do município. Familiares desesperados da vítima tentam socorrer a mulher.

De acordo com informações da polícia, ela identificada apenas como Elisângela e teria sido atingida por um golpe de faca. Em outro vídeo mostra a vítima sendo socorrida por populares e colocada dentro de uma caminhonete. Elisângela foi encaminhada para o hospital da cidade para receber atendimento médico, onde segue internada.

Ainda de acordo com informações, o suspeito de cometer o crime seria um homem, que até o momento não foi confirmado o vínculo entre os envolvidos.

Até o momento ninguém foi preso. Denúncias podem ser feitas ao 181 ou 190, não há a necessidade de se identificar. (Com informações de Marinaldo Barros).

06/01/2023

