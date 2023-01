Acidente trágico na Br 163 deixa três pessoas mortas e 42 ficam feridas

O trágico acidente aconteceu na madrugada desta sexta feira(6), e envolveu um ônibus e carreta na BR-163, trecho que pertence ao município de Diamantino. (Foto:Reprodução).

Três pessoas morreram e 42 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta no km 550 da BR-163, região de Diamantino, a 209 km de Cuiabá na madrugada desta sexta-feira (6). O trecho da rodovia foi totalmente interditado.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, a equipe de resgate foi acionada por volta das 3h13 para atender a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros também foram chamados para ajudar no resgate das vítimas e desobstrução da via.

O delegado de Diamantino, Marcos Bruzzi, disse que as vítimas fatais foram os motoristas do ônibus e da carreta e uma passageira. Segundo os bombeiros, duas estavam presas as ferragens. Já os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Nova Mutum, com fraturas e outras lesões.

O ônibus e a carreta tombaram na pista após a batida e bloquearam a estrada.

PERÍCIA TÉCNICA

(Foto:Reprodução).

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve analisando a cena para apurar a causa e dinâmica da colisão. Os corpos foram encaminhados para exames de necropsia em Nova Mutum. A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil também estiveram no local.

A rodovia foi liberada próximo das 11 horas, após remoção dos veículos e limpeza da pista. Como rota alternativa, a concessionária informou que quem viaja de Cuiabá a Sinop deveria seguir pela BR-364 até Campo Novo do Parecis e acessar a MT-010. Após isso acessar a MT-249 e percorrer 53 quilômetros e acessar a BR-163.

Os usuários que seguem sentido Sinop-Cuiabá poderão acessar a MT-249 por 47 quilômetros, entrar na MT-010 e se manter à esquerda até o posto Gil. (Com informações do Portal JVC / G1 MT).

