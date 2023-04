Mulher é encontrada enforcada dentro de casa da sogra em Novo Progresso

Mulher é encontrada morta com fios no pescoço dentro de casa da sogra em Novo Progresso. (Foto>Rede Social)

A Polícia Civil deve investigar a morte de mulher, de 33 anos, encontrada morta com fios enrolados no pescoço dentro de casa da sogra, no bairro Tom Alegria -3 na manhã deste sábado, 15 de abril de 2023 na cidade de Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará.

Conforme informações coletadas pelo Jornal Folha do Progresso, Denise Fagundes de 33 anos, vinha passando por problemas depressivos, ela que já foi moradora de Novo |Progresso, atualmente estava residindo na cidade de Sorriso no estado do Mato Grosso, e veio para Novo Progresso renovar a CNH, e estava hospedada na casa da sogra que é moradora da rua Pingo de Ouro no bairro Tom Alegria -2.

Na manhã deste sábado (15) , Denise foi encontrada no quarto da residência da sogra enforcada.Ela deixa dois filhos.

O Velório está acontecendo nas dependências da Igreja Deus é Forte na rua principal do bairro Toma Alegria-3, o sepultamento acontecerá na manhã deste domingo (16) no cemitério municipal de Novo Progresso.

