Mulher é encontrada morta com hematomas e mordidas no Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- Janaina Ribeiro do Nascimento, 31, foi encontrada morta dentro de um quarto, aos fundos de um bar, na Rua do Comércio, na região central de Peixoto de Azevedo (691 km ao norte de Cuiabá), no começo da tarde de domingo (18). Vítima tinha hematomas e mordidas pelo corpo, além de um pequeno sangramento no ouvido.

Caso é investigado. Conforme apurado pelo GD, polícia foi acionada por volta das 14h30 para atender a ocorrência. Quando chegaram, encontraram a vítima no quarto, sem sinais vitais.

Equipe médica foi acionada e confirmou a morte no local. Cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec).

Corpo de Janaina tinha hematomas e sinais de mordidas próximo ao seio, além de um pequeno sangramento no ouvido esquerdo. As vestes estavam preservadas.

Filha da vítima esteve no local e reconheceu o corpo da mãe. Testemunhas contaram que ela mantinha um relacionamento com um homem que trabalho no garimpo.

Ele ainda não foi localizado. Caso foi registrado e segue sob investigação.

Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/13:40:29

