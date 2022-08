Garimpeira moradora de Novo Progresso apela ao presidente Jair Bolsonaro; “pare as operações do Ibama nos garimpos”, presidente.

Isa Pula da Silva , garimpeira, moradora de Novo Progresso, usou das redes sociais, nesta segunda-feira (22) para apelar ao presidente parar uma operação ambiental que vem ocorrendo na região de Novo Progresso que abrange o município de Itaituba.

Venho aqui pedir ajuda ao Bolsonaro, não esta fácil, somos chamados de bandido, tem pessoas presas, eles queimam tudo, o IBAMA esta tocando fogo no Garimpo São Raimundo, Jair Bolsonaro, queremos sua ajuda, levanta desta cadeira, faça alguma coisa, até agora vc nada fez por nos, estamos querendo só ajuda, ajuda….

Operação Guardiões do Bioma -Composta pela Polícia Federal (PF), Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Operação Guardiões do Bioma visa coibir práticas criminosas na Amazônia legal, em especial queimadas e incêndios.

A operação vem ocorrendo a duas semanas, em garimpos na região da Flona Jamanxim e Parque Jamanxim nas áreas de preservação ambiental. Nesta segunda-feira, 22 de agosto, a operação passou a balsa do rio Jamanxim no garimpo Jardim do Ouro e seguiu para a região do Garimpo São Raimundo e na região do rio Cripurizão no município de Itaituba(na região de Novo Progresso). A operação conta com mais de 12 viaturas do IBAMA , ICMBio, PRF e Força Nacional. Dois helicópteros com agentes especializados ao combate as infrações ambientais apoia a operação. Maquinas escavadeiras entre outras estão sendo destruídas.

