Mulher é morta a tiros e jovem fica ferido em Uruará | PA

Foto: Reprodução | Uma mulher identificada como sendo a nacional, Josilene Costa Olivira, de 22 anos, foi assassinada a tiros na manhã desta quarta-feira, 21/08, em Uruará (PA). Um jovem identificado pelo nome, Wanderson Aurelio Souza Santos, de 17 anos, que seria companheiro dela, também foi baleado nas costas e foi levado para o Hospital Municipal aparentando não correr risco de morte.

O crime ocorreu por volta das 5:30h da manhã na Avenida Pará, numa residência ao lado da Praça do Cacau.

A equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil esteve no local realizando os primeiros levantamentos de informações.

Ainda não há informações sobre a dinâmica de como o crime aconteceu.

O que a polícia apurou até o momento é que Josilene saiu para beber durante a noite anterior ao crime, juntamente com o seu namorado e sua prima que moram na mesma residência da vítima, e a sua prima arrumou um rapaz e levou ele para dormir na residência e ambos foram acordados com barulho de grito e tiro e o rapaz que a prima teria arrumado sumiu na hora da situação.

Segundo a polícia, a autoria do crime ainda não foi identificada.

Populares chegaram a dizer que um ex da mulher assasinada teria cometido o crime, mas não há ainda a confirmação desse boato.

Segundo informações, Josilene deixa duas filhas pequenas, com as quais ela não convivia.

O SAMU foi acionado e prestou socorro a vítima sobrevivente e também ajudou a polícia fazendo a remoção do corpo da mulher alvejada a tiros.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2024/10:51:44

