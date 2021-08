Peixes estavam em saquinhos dentro de mala quando foram aprendidos no Pará — Foto: Polícia Federal/Reprodução

Mulher é presa no Aeroporto de Altamira com 277 peixes em risco de extinção dentro de mala

Peixes-zebra estavam em saquinhos e seriam levados para Manaus. Suspeita foi presa por tráfico.

Uma mulher foi presa no aeroporto de Altamira, no sudeste do Pará, após ser flagrada pela Polícia Federal com 277 peixes ornamentais dentro de uma mala na tarde de segunda-feira (23). Os animais estavam dentro de pequenas sacolas plásticas.

Os peixe-zebra, conhecidos também como cari zebra, cascudo zebra imperial, são classificados como ameaçados de extinção pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio).

Os animais foram retirados do rio Xingu e seriam levados para Manaus, para onde a suspeita tentava embarcar quando foi presa. Segundo a Polícia Federal, o caso foi registrado como tráfico de peixes ornamentais.

“Eles são conhecido como Araci-zebra. A espécie chama atenção de traficantes pelo alto valor no cenário internacional”‘, detalhou afirmou o delegado Wesley Scapim Machado.

Segundo ele, esse é o terceiro caso de tráfico de peixes ornamentais flagrados no aeroporto de Altamira em um ano. Nas outras ocasiões foram nove presos ao todo.

Após a apreensão de segunda, os peixes foram encaminhados para o Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingú (Laquax) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Peixes foram colocados em reservatório e levados para a universidade federal do Pará — Foto: Polícia Federal/Divulgação

(Fonte:G1)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...