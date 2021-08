Jovem de 22 anos é executado na frente da filha e da esposa em Anapu

Diego foi assassinado em um pedral na frente da filha e da esposa (Foto:Reprodução)

Mais um caso de homicídio é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município de Anapu, localizado na região sudoeste do Pará. A vítima, com idade de 22 anos, é Diego Nascimento Costa. Ele foi executado com vários tiros de arma de fogo na tarde de domingo (22), na frente de familiares.

Diego estava na companhia da esposa e do filho de colo e familiares em momento de lazer no Rio do Pedral, zona rural de Anapu. Testemunhas relataram à equipe de investigadores da Depol local que dois homens chegaram às margens do igarapé em uma motocicleta.

Como sempre, o garupa desceu com arma em punho e começou a atirar em direção à vítima. Diego ainda tentou fugir ao cerco do algoz e recebeu o tiro de “misericórdia” ao cair às margens do riacho. O homicida fugiu após a esposa da vítima entrar na frente da arma com a criança nos braços.

As circunstâncias da execução são investigadas por meio de inquérito instaurado pela autoridade policial de Anapu, que começou a ouvir as testemunhas em depoimento. No entanto, a autoria da morte continua uma incógnita, assim com a motivação.

Fonte:Correio de Carajás.(Antonio Barroso)

– 24 de agosto de 2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...