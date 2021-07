Mulheres relatam aumento dos seios após receberem vacina da Pfizer

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os depoimentos vindos da Noruega se juntam a outros alertas para efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19. Segundo a Agência Norueguesa de Medicamentos, o aumento no tamanho dos seios ‘pode tratar-se de uma resposta do sistema imunológico à vacina da Pfizer’.

Várias mulheres disseram que houve um aumento do tamanho dos seios depois de serem vacinadas com a vacina da Pfizer, contra a Covid-19. “Tive que comprar um soutien maior”, revelou uma das mulheres, que não foi identificada. Uma outra pessoa reportou o crescimento dos seios em dois tamanhos após a inoculação. Com informações da Confira Mídia.

O aumento no tamanho dos seios pode tratar-se de uma resposta do sistema imunológico à vacina, disse Agência de Saúde – (Foto:Divulgação)

