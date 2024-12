Musa da Grande Rio, Alane Dias brilha em desfile na Cidade do Samba

Foto: Reprodução | Evento serve como uma prévia, e também um ensaio, para o Carnaval do Rio de Janeiro de 2025.

Musa da Grande Rio, Alane Dias brilhou em desfile da escola na Cidade do Samba no último domingo, dia 1º. A paraense sambou muito e agitou a galera, trajando um look com fracos de perfumes de ervas e banhos de cheiro típicos do mercado Ver-o-Peso.

“Samba é uma explosão por onde passa. Estou muito feliz de poder viver esse momento. Sinto uma gratidão imensa por ter sido acolhida por uma comunidade tão especial, que levará o meu amado Pará para brilhar nas avenidas da Sapucaí. Obrigada, Grande Rio por tornar esse sonho realidade! O Carnaval 2025 já começou!”, escreveu Alane.

A Acadêmicos do Grande Rio promoveu uma apresentação especial na Cidade do Samba, em comemoração ao Dia Nacional do Samba. O evento, que funcionou como uma espécie de prévia para o Carnaval 2025, destacou o enredo da escola, “Pororocas Parawaras – As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, uma homenagem à cultura do Pará.

