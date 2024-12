Projeto Feira das Regiões estimula alunos em pesquisa, criatividade e trabalho em equipe em Rurópolis

Cultura das cinco regiões do país apresentada durante a culminância do Projeto Feira das Regiões — Foto: Divulgação

Em 2024, o Projeto foi realizado nas aulas de geografia com alunos do 7° ano do ensino fundamental.

Idealizado pelas professoras Neuzandes Costa e Luciana Alves da Silva, da Escola Eurico Valle, em Rurópolis, sudoeste do Pará, o Projeto Feira das Regiões foi mais uma vez um verdadeiro sucesso entre os alunos participantes e a comunidade escolar, cumprindo seu objetivo de despertar o interesse dos estudantes nas aulas de geografia, assim como incentivar a valorização da diversidade cultural brasileira e o desenvolvimento de habilidades como pesquisa, criatividade e trabalho em equipe.

Em 2024, o Projeto foi realizado nas aulas de geografia com alunos do 7° ano do ensino fundamental. Com base nos conteúdos das cinco regiões brasileiras, os alunos, organizados em grupos, estudaram e produziram material para exposição durante dois bimestre sobre as cinco regiões do país. E não faltou empenho das equipes na realização dos trabalhos.

“Eles se empenharam e foram verdadeiros protagonistas em um trabalho diferenciado daquele que é realizado em sala de aula, que muitas vezes deixa eles estressados e cansados. Já no projeto, eles colocam a mão na massa, eles produziram cartazes, maquetes, ensaiaram coreografias baseadas nas características de cada região que coube a cada grupo. E o resultado foi muita criatividade e muita informação sobre as regiões brasileiras”, contou a professora Neuzandes.

O grande destaque do projeto é a culminância, realizada durante um evento dentro da escola, na área externa, em forma de feira, reunindo a comunidade escolar, pais e convidados para celebrar a cultura, a arte, a gastronomia a geografia e as muitas características de cada região brasileira.

“O Brasil está dividido em cinco regiões, e somando as cindo, é muita diversidade, é cultura, e a miscigenação de um povo que tem mistura indígena, europeia e africana. O Brasil é um país muito diverso, então esse projeto quer mostrar essas diferenças de relevo, clima, culinária, a cultura de cada região. E pra nós é um privilégio estar participando desse projeto”, disse a professora Luciana Alves.

Durante o evento na Escola Eurico Valle, os alunos apresentaram o resultado do trabalho de pesquisa em barracas com maquetes, cartazes, comidas e danças típicas de cada região do país.

De acordo com as professoras Neuzandes e Luciana, os pais dos alunos apoiam a iniciativa e se envolvem na produção de alimentos, confecção de trajes e outros elementos para a apresentação dos resultados, o que dá um estímulo a mais para os alunos no processo que alia aprendizado e trabalho em equipe.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2024/14:05:23

