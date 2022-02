Músico morre ao cair de palco e bater a cabeça em casa de festa em Santarém

José Maria dos Santos Guimarães participava de um show quando se desequilibrou e caiu do palco. — Foto: Redes sociais

José Maria dos Santos Guimarães, de 62 anos, descia do palco quando se desequilibrou e caiu.

Um idoso de 62 anos morreu após se desequilibrar e cair do palco de uma casa de festa em Santarém, Oeste do Pará. José Maria dos Santos Guimarães era músico, e cantava em um show quando ele se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14).

De acordo com informações do repórter da 94 FM, Alcindo Lima, o músico havia finalizado uma apresentação e estava descendo do palco quando se desequilibrou e o acidente ocorreu. (As informações são do Por Lívia Régis, g1 Santarém e região — PA).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local foi constatado o óbito. Em seguida, o Instituto Médico Legal foi chamado para fazer a remoção do corpo.

De acordo com a Polícia Civil, foi solicitado levantamento de local de crime com cadáver para descobrir as circunstâncias em que a morte ocorreu, assim como remoção, necropsia legal que deve indicar a causa da morte, além do exame toxicológico.

Após o recebimento das perícias serão adotadas as providências necessárias para estabelecer todas as circunstâncias em que o fato ocorreu.

Integrante do Bloco da Pulga

Zé Maria era um dos integrantes da bateria do Bloco da Pulga, uma das maiores entidades da história do carnaval de Santarém. De acordo com familiares, a paixão pela música já ultrapassavam 3 décadas, período que o músico atuou no município.

Nas redes sociais o Bloco da Pulga emitiu uma nota lamentando a morte de Zé Maria.

