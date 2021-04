Na estreia de Rafinha, Grêmio fica apenas no empate com o Caxias pelo Gauchão

Nesta sexta-feira, em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio ficou apenas no empate sem gols com o Caxias, fora de casa.

O confronto marcou as estreias de Rafinha, ex-lateral-dreito do Flamengo, e Thiago Santos, ex-volante do Palmeiras. Além disso, esse foi o primeiro jogo do Tricolor após a eliminação precoce na Libertadores e a demissão de Renato Portaluppi.

Após um primeiro tempo morno no Estádio Centenário, o embate melhorou na etapa complementar. Com o relógio marcando 15 minutos, Rafinha arriscou de longe e obrigou Pitol a fazer boa defesa. Já aos 34, Elias teve a chance de ouro de tirar o zero do placar. Após cruzamento da direita, a bola sobrou para o atacante, que estava livre na pequena área, com o gol aberto, mas ele chutou em cima do goleiro e perdeu um tento incrível.

Com o resultado, o Grêmio desperdiçou a oportunidade de assumir a ponta do Gauchão. O clube está na vice-liderança, com 18 pontos, dois a menos que o líder Internacional. Já o Caxias está em quarto, com 15.

O Tricolor volta a campo agora no domingo, às 20 horas (de Brasília), diante do Novo Hamburgo, na Arena, pela décima rodada do Estadual.

Por:Gazeta Esportiva

