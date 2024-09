Nariz de jovem apodrece após rinoplastia líquida

Jovem mostra nariz após procedimento estético | Reprodução / TikTok

O jovem de 19 anos usou as redes sociais para mostrar um fluido que começou a vazar do nariz após o procedimento.

A rinoplastia líquida é um procedimento estético não cirúrgico que utiliza injeções de preenchedores dérmicos, como ácido hialurônico, para modificar temporariamente o formato do nariz. É uma alternativa à rinoplastia tradicional (cirurgia plástica), sendo menos invasiva e com recuperação mais rápida.

Um jovem inglês compartilhou nas redes sociais o momento em que um líquido começou a vazar de seu nariz após passar por uma “rinoplastia líquida”. Oliver Davis, de 19 anos, realizou o procedimento injetável para dar mais definição à ponta do nariz.

Em entrevista ao Daily Mail, ele revelou que pagou £160 (aproximadamente R$ 980 na cotação atual) pelo tratamento, que costuma durar entre 12 e 18 meses e ganhou popularidade recentemente.

Uma semana após a intervenção, um fluido começou a sair de seu nariz. “Era uma substância gelatinosa, com tonalidades rosadas e vermelhas. Fiquei confuso e abri a câmera frontal para ver o preenchimento escorrendo para meu lábio”, relatou.

Oliver desenvolveu uma infecção bacteriana e sinais de necrose. “Se não tivesse sido algo tão grave, eu nem saberia que tinha uma infecção. A necrose [morte do tecido] também começou a se manifestar”, explicou.

Ele precisou recorrer a uma esteticista para remover o preenchimento. Após a retirada, a dor e o inchaço diminuíram. O caso ocorreu no final de agosto, e o vídeo compartilhado por Oliver nas redes sociais já ultrapassa 3,7 milhões de visualizações.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2024/09:50:16

