No Pará, PRF apreende comprimidos de medicamento proibido pela Anvisa

PRF apreende comprimidos de medicamento proibido pela Anvisa no Pará. — Foto: Reprodução / PRF

Motorista transportava 867 unidades de medicamento usado para induzir abortos, podendo levar ao óbito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 867 comprimidos de medicamento usado no tratamento de úlceras gástricas e para induzir abortos em gestantes. A apreensão foi na segunda (16) no KM 53 da rod. BR-316 em Castanhal, nordeste do Pará.

Segundo a PRF, um veículo transportava o medicamento, que em casos de indução de abortos pode levar ao óbito, por isso foi determinada sua apreensão em todo o território nacional por ser fabricado e comercializado sem registro.

Na abordagem, o condutor disse que comprou aproximadamente 100 cartelas do medicamento pelo valor de R$3 mil no Paraguai e que iria comercializá-lo no valor de R$200 em uma farmácia na cidade de Macapá, no Amapá.

O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia em Castanhal e pode ser indiciado pela comercialização de medicamentos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por G1 PA — Belém

