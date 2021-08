Sisu 2021: prazo para pré-selecionados efetivarem matrícula termina hoje (16)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Puderam se candidatar a uma vaga pelo Sisu os estudantes que fizeram a edição mais recente do Enem , obtendo nota maior que zero na redação e que não participaram na condição de treineiro. Para a lista de espera só podem participar os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma de suas opções de vagas na chamada única, independentemente de ter efetuado ou não sua matrícula na instituição para a qual foram selecionados.

Estudantes pré-selecionados na chamada regular da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) de 2021 têm até esta segunda-feira, 16, para apresentar a documentação e confirmar a matrícula. O resultado foi divulgado na terça-feira (10) e pode ser consultado tanto nas instituições para as quais os candidatos efetuaram suas inscrições quanto na página do Sisu na internet.

