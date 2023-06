Nova lei do Insulfilm chega como bomba para os motoristas

Veículo com insulfilm fora do padrão pode receber multa grave no valor de R$ 195,23 |Foto:Reprodução.

Motoristas devem ficar atentos, uma vez que eles podem ser parados por uma blitz de trânsito

Os motoristas devem ficar atentos com as mudanças da lei do Insulfilm. A Resolução 989/2022 do Conselho Nacional de Trânsito entrou em vigor alterando a Resolução 960/2022 em janeiro deste ano.

De acordo com o Contran, a principal mudança na Lei é envolvendo a transparência mínima exigida no caso do para-brisa.

Antigamente, a lei do Insulfilm pedia uma transparência mínima de 75% do para-brisa, agora é apenas 70%, de acordo com o “Estadão”.

Porém, a lei não mudou no caso dos vidros laterais e traseiros, o valor continua sendo de 28%.

Por conta das mudanças, os motoristas devem ficar atentos, uma vez que eles podem ser parados por uma blitz de trânsito.

FISCALIZAÇÃO

O Capitão Vaz de Lima, do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar de São Paulo, falou como é feita a fiscalização do veículo.

“Caso não haja a chancela informando a transparência, o carro é considerado irregular”, explicou o Capitão.

Isso porque, a lei visa que a fiscalização deve ser feito com o veículo parado, uma vez que existe diferença em casos de película refletiva ou opaca no vidro da frente.

A lei visa que “A marca do instalador e o índice de transmitância luminosa existentes em cada conjunto vidro-película localizadas nas áreas indispensáveis à dirigibilidade serão gravados na película por meio de chancela”.

O QUE ACONTECE SE DESCUMPRIR A LEI DO INSULFILM?

Os motoristas que descumprirem a lei estão sujeitos à multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Caso ocorra o descumprimento da lei, o motorista deve tirar o insulfilm no local. Porém, caso não seja possível, o veículo pode ficar retido.

Além disso, os veículos blindados estão insetos da lei de Insulfilm. Os veículos agrícolas e que circulam fora de vias públicas também estão insetos. .Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).

