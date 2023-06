Novo clipe de Anitta teve polêmica com sexo e racismo

Em Janeiro imagens da cantora vazaram na internet durante as gravações do clipe. | (Foto:Divulgação).

O primeiro trabalho da cantora em uma nova gravadora tem cenas quentes e chocantes.

Anitta lança, nesta sexta-feira, dia 22, o videoclipe de “Funk Rave”, que já está em pré-save. A produção do clipe tem sido alvo de polêmicas desde o início do ano, envolvendo até mesmo racismo e intolerância religiosa.

Em janeiro, cenas do clipe vazaram na internet. Numa das passagens mais comentadas, a cantora aparece simulando sexo oral no modelo Yuri Meirelles, numa gravação feita na Comunidade da Tijuquinha, na zona oeste do Rio de Janeiro. A cena foi classificada por muitos como apelativa.

Nas fotos de divulgação de “Funk Rave”, Anitta parece rodeada de homens negros, suados e sem camisa. Parte do público viu nas imagens o reforço da hiperssexualização do corpo negro.

Na mesma gravação, a artista foi alvo de intolerância religiosa na internet, ao filmar em um terreiro de candomblé em Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro. As imagens vazadas mostravam que os looks da cantora eram todos inspirados em religiões de matriz africana.

Fonte: FOLHAPRESS

