Nove pessoas são presas após incêndio que deixou 113 mortos em festa de casamento

Cruz Vermelha afirma que número de mortos pode chegar a 450 (Foto:Zaid AL-OBEIDI/AFP)

Outras 150 pessoas ficaram feridas. Há informações desencontradas sobre o estado de saúde dos noivos

Nove pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no incêndio registrado durante uma festa de casamento, na noite desta terça-feira (26), na cidade de Hamdaniya, no Iraque. O fogo se espalhou pelo imóvel onde o evento era realizado, matando 113 pessoas e deixando outras 150 feridas. Partes do imóvel desabaram durante o incêndio.

Até o momento, o uso de fogos de artifício dentro do salão é a principal hipótese levantada para o início da tragédia. A informação sobre a prisão dos suspeitos foi dada por um funcionário do governo local à BBC. Ele disse ainda que o ambiente tinha falhas de segurança.

O salão fica localizado na província de Nínive, no norte do país, que faz fronteira com a Síria e é próxima da Turquia. Na região, há uma grande presença de curdos, que são minoria no Iraque, e é majoritariamente cristã.

Cerca de mil convidados participavam do evento. De acordo com o movimento Crescente Vermelho – como a ONG Cruz Vermelha é chamada em países de maioria islâmica – até 450 pessoas podem ter morrido no local, mas essa informação não foi confirmada pelas autoridades iraquianas.

Ainda não há também informação oficial sobre o estado de saúde dos noivos. Ao canal de notícias iraquiano Alawla TV, um convidado afirmou que ambos estão bem de saúde, mas devastados pelas mortes. Outra testemunha, porém, informou à BBC que os dois morreram.

